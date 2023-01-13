Водитель автобуса в Петербурге остановил транспорт, чтобы помочь бившемуся в конвульсиях мужчине. Случай попал на видео

Водитель автобуса № 182 в Петербурге помог предотвратить несчастный случай на остановке в Приморском районе. Об этом 13 января рассказали в комитете по транспорту.

Сотрудник АО «Третий парк» Руслан Бураев заметил мужчину, который бился в конвульсиях на снегу, и остановил транспорт у остановки на пересечении улиц Афонской и Щербакова накануне днём. Выбежав из кабины, он принялся оказывать пострадавшему помощь. Пассажиры в это время звонили в скорую.

«Председатель комитета (по транспорту — Прим. ред.) Валентин Енокаев дал поручение наградить Руслана Бураева. Также глава транспортного ведомства попросил руководство «Третьего парка» рассмотреть возможность поощрения водителя», — говорится в сообщении.

Мужчина работает в АО «Третий парк» уже пятый год. Коллеги характеризуют его как ответственного и трудолюбивого человека.

О произошедшем в Приморском районе ранее рассказал пользователь соцсети Кирилл Камнев. Водителя автобуса он назвал «человеком с большой буквы», а также выразил ему своё уважение.