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    Водитель автобуса в Петербурге остановил транспорт, чтобы помочь бившемуся в конвульсиях мужчине. Случай попал на видео

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    Водитель автобуса № 182 в Петербурге помог предотвратить несчастный случай на остановке в Приморском районе. Об этом 13 января рассказали в комитете по транспорту.

    «Фонтанка.ру»

    Сотрудник АО «Третий парк» Руслан Бураев заметил мужчину, который бился в конвульсиях на снегу, и остановил транспорт у остановки на пересечении улиц Афонской и Щербакова накануне днём. Выбежав из кабины, он принялся оказывать пострадавшему помощь. Пассажиры в это время звонили в скорую.

    «Председатель комитета (по транспорту — Прим. ред.) Валентин Енокаев дал поручение наградить Руслана Бураева. Также глава транспортного ведомства попросил руководство «Третьего парка» рассмотреть возможность поощрения водителя», — говорится в сообщении.

    Мужчина работает в АО «Третий парк» уже пятый год. Коллеги характеризуют его как ответственного и трудолюбивого человека.

    О произошедшем в Приморском районе ранее рассказал пользователь соцсети Кирилл Камнев. Водителя автобуса он назвал «человеком с большой буквы», а также выразил ему своё уважение.

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    ПетербургПроисшествиеТранспорт
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