Дома, без путешествий. Траты петербуржцев в новогодние праздники ограничились магазинами и кафе

Петербуржцы предпочли провести праздники дома и экономить. По данным аналитики Банка «Санкт-Петербург», исходя из трат по картам банка в первые дни нового года, пятерка популярных сегментов для трат поменялась.



Так, если в 2022 году самыми популярными статьями затрат по количеству операций были АЗС, путешествия, оплата услуг транспорта, то в 2023 году эти сегменты вообще «вылетели» за пределы топ-5. Как отмечают аналитики банка, это говорит о том, что новогодние каникулы держатели карт предпочли провести дома, без путешествий. «Пятерка» лидеров новогодних трат выглядит так:: продовольственные магазины (средний чек — 650 рублей), непродовольственные магазины (сувенирные, книжные, строительные, товары дома) со средним чеком в 1753 руб., магазины одежды и обуви (2779 руб.), затем — рестораны и кафе (793 руб.), развлечения и отдых (1656 руб.).Средний чек за весь период новогодних праздников составил (918 руб., что ниже прошлогоднего показателя за тоже время на 19%.