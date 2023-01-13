Путин поручил к июлю рассмотреть вопрос о совершенствовании общественного контроля за выборами

Президент РФ Владимир Путин дал поручение своей администрации совместно с ЦИК и уполномоченным по правам человека рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе.



Как сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, глава государства ждет доклад по этой теме до 1 июля. Ответственными назначены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава Центризбиркома Элла Памфилова и омбудсмен Татьяна Москалькова.



Путин 7 декабря в ходе встречи с членами президентского Совета по правам человека поддержал инициативу о распространении практики общественного контроля со дня голосования на все стадии избирательного процесса — от регистрации до периода агитационной компании. Эту идею выдвинул глава координационного совета организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод.