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    Путин поручил к июлю рассмотреть вопрос о совершенствовании общественного контроля за выборами

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    Президент РФ Владимир Путин дал поручение своей администрации совместно с ЦИК и уполномоченным по правам человека рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе.

    Как сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, глава государства ждет доклад по этой теме до 1 июля. Ответственными назначены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава Центризбиркома Элла Памфилова и омбудсмен Татьяна Москалькова.

    Путин 7 декабря в ходе встречи с членами президентского Совета по правам человека поддержал инициативу о распространении практики общественного контроля со дня голосования на все стадии избирательного процесса — от регистрации до периода агитационной компании. Эту идею выдвинул глава координационного совета организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод.

    Глава государства отметил, что общественный контроль поможет сделать процесс выборов прозрачным. А их результаты «будут пользоваться большим доверием наших граждан, что в свою очередь повысит авторитет любого уровня власти, который прошел через выборы».

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