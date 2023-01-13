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    Москвичи догнали мурманчан: доля столичных покупателей жилья в Петербурге достигла 6%

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    По итогам 2022 года спрос на жилье в Петербурге среди москвичей вырос с 4 до 6%. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», наравне с жителями столицы среди покупателей квартир в новостройках лидируют представители Мурманской области — их тоже 6% в объеме региональных сделок.

    В целом аналитики отметили тенденцию к росту сделок с региональными покупателями. Пиковые показатели зафиксировали осенью — 47–48%, при средней доле сделок в регионах 42% по итогам года.

    — Покупатели из Москвы и Московской области традиционно входят в топ лидеров регионального спроса, однако в 2022 году активность клиентов региона заметно повысилась, что привело к росту сделок с традиционных 4% до 6%, — пояснила руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

    Московских покупателей в основном интересуют южные локации Санкт-Петербурга — в Красносельском, Московском и Пушкинском районах. Второе по популярности направление — Приморский район, где в основном покупали студии и однокомнатные квартиры. Бюджет покупки москвичей и петербуржцев сопоставим — порядка 7,4–7,5 млн. руб. В 95% сделок покупатели из Московского региона приобретали квартиры в объектах комфорт-класса.

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