Москвичи догнали мурманчан: доля столичных покупателей жилья в Петербурге достигла 6%

По итогам 2022 года спрос на жилье в Петербурге среди москвичей вырос с 4 до 6%. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», наравне с жителями столицы среди покупателей квартир в новостройках лидируют представители Мурманской области — их тоже 6% в объеме региональных сделок.



В целом аналитики отметили тенденцию к росту сделок с региональными покупателями. Пиковые показатели зафиксировали осенью — 47–48%, при средней доле сделок в регионах 42% по итогам года.



— Покупатели из Москвы и Московской области традиционно входят в топ лидеров регионального спроса, однако в 2022 году активность клиентов региона заметно повысилась, что привело к росту сделок с традиционных 4% до 6%, — пояснила руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

