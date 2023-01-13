Младший сержант из Светогорска погиб на Украине

Администрация Светогорского городского поселения Выборгского района Ленобласти сообщила о гибели младшего сержанта Дмитрия Губенко (Новожилова). Он погиб в конце декабря при исполнении боевых спецзадач на территории Украины и Донбасса, уточняет 13 января областной портал 47news.



Свои соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего уже выразили местная администрация и совет депутатов МО «Светогорское городское поселение».



О дате, времени и месте прощания с погибшим обещают сообщить позднее.

