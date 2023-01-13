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    Боевые действия на Украине

    Младший сержант из Светогорска погиб на Украине

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    Администрация Светогорского городского поселения Выборгского района Ленобласти сообщила о гибели младшего сержанта Дмитрия Губенко (Новожилова). Он погиб в конце декабря при исполнении боевых спецзадач на территории Украины и Донбасса, уточняет 13 января областной портал 47news.

    Свои соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего уже выразили местная администрация и совет депутатов МО «Светогорское городское поселение».

    О дате, времени и месте прощания с погибшим обещают сообщить позднее.

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