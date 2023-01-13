ВТБ предоставит Setl Group кредит на 36 млрд рублей для строительства жилья и соцобъектов

Холдинг Setl Group и ВТБ заключили кредитный договор на сумму 36 млрд рублей. Предоставленное банком финансирование пойдет на строительство жилья и соцобъектов застройщика.
В частности, деньги направят на строительство двух из четырех очередей и трех социальных объектов в жилом комплексе на набережной Невы. В рамках проекта предусмотрено строительство школы и трех детских садов и 272 тыс. продаваемых жилых площадей. Сейчас идет строительство первого и третьего корпусов проекта и детского сада на 190 мест.
Срок погашения кредитной линии — декабрь 2027 года.