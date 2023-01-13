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    В кино покажут якутскую драму об ушедшей молодости

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    19 января на экраны выходит «Молодость» — фильм режиссера Дмитрия Давыдова («Пугало», «Песни лета», «Костер на ветру»).

    Фото: скриншот трейлера
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    В центре сюжета — сорокалетний Вася (Альберт Алексеев, «Иччи»), который попытался найти своё счастье в большом городе, но после вернулся в деревню, где прошла его молодость. Но бывшие одноклассники давно обзавелись семьями, работой: среди забот им не до Василия.

    На выходе — медленное, лиричное и в то же время наполненное юмором кино, похожее на русский вариант Аки Каурисмяки. Самобытный якутский кинематограф опять доказывает, что он на взлёте.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

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