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    Из воинских частей Петербурга и Подмосковья вынесли вещей на 44 млн

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    Из воинских частей Петербурга и Подмосковья похитили вещи на сумму более 44,5 миллиона рублей. Предварительное расследование дела завершено, рассказал в интервью «Российской газете» глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    Обвиняемыми проходят шесть человек. Трое заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, и дело против них уже передали для направления в суд. Еще трое только знакомятся с материалами. По версии следствия, фигуранты вынесли из хранилищ частей и учреждений «80 наименований имущества».

    Бастрыкин отметил, что в производстве есть и другие дела о хищениях военного имущества, но по ним следствие еще не завершено.

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