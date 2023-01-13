Из воинских частей Петербурга и Подмосковья вынесли вещей на 44 млн

Из воинских частей Петербурга и Подмосковья похитили вещи на сумму более 44,5 миллиона рублей. Предварительное расследование дела завершено, рассказал в интервью «Российской газете» глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.



Обвиняемыми проходят шесть человек. Трое заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, и дело против них уже передали для направления в суд. Еще трое только знакомятся с материалами. По версии следствия, фигуранты вынесли из хранилищ частей и учреждений «80 наименований имущества».

Бастрыкин отметил, что в производстве есть и другие дела о хищениях военного имущества, но по ним следствие еще не завершено.