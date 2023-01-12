Петербуржец отсудил 500 тысяч за «поучительный» удар гвоздодёром по голове

Бесчинствовавший в парадной Кировского района петербуржец получил по голове от товарища и отсудил у него полмиллиона в качестве компенсации за перенесённые страдания.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 января, поводом для судебной тяжбы Фролова и Синякова стала травма, которую первый получил на проспекте Народного Ополчения в День России в 2021 году.
Отмечать начали заблаговременно. На третий день совместного времяпрепровождения Синяков решил, что Фролов в их компании с алкоголем лишний и выставил его за дверь. Тот, похоже, рассчитывал на продолжение праздника. По словам Синякова, приятель ломился к соседям, кричал и сломал шкаф с электросчётчиками.
Попытка успокоить не увенчалась успехом: гость толкался и сыпал нецензурщиной. Синяков подхватил стоявший у двери металлический гвоздодёр и приложил им буяну по голове. Как рассказал, хотел проучить. Кровь отрезвила. Хозяин квартиры вызвал скорую, дождался медиков и полицию. В марте суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил 3 года условно.
Для Фролова удар имел более ощутимые последствия.
«Нарушена функция верхних и нижних конечностей, утраченная речь полностью не восстановлена, значительно ухудшились зрение и слух, постоянные головные боли, случаются приступы эпилепсии, имеются проблемы с памятью», — перечислено в иске.
Мужчина стал завсегдатаем у невролога, эпилептолога, кардиолога и лишился физической возможности трудоустроиться. В качестве компенсации он просил 500 тысяч рублей.
Суд, изучив материалы, взыскал указанную сумму с виновного в травме. Ответчик на заседание не явился.