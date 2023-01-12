Петербуржец отсудил 500 тысяч за «поучительный» удар гвоздодёром по голове

Бесчинствовавший в парадной Кировского района петербуржец получил по голове от товарища и отсудил у него полмиллиона в качестве компенсации за перенесённые страдания.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 января, поводом для судебной тяжбы Фролова и Синякова стала травма, которую первый получил на проспекте Народного Ополчения в День России в 2021 году.



Отмечать начали заблаговременно. На третий день совместного времяпрепровождения Синяков решил, что Фролов в их компании с алкоголем лишний и выставил его за дверь. Тот, похоже, рассчитывал на продолжение праздника. По словам Синякова, приятель ломился к соседям, кричал и сломал шкаф с электросчётчиками.

