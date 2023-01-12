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    «В целом выполнили поручение президента». Беглов отчитался о газификации Петербурга

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в совещании по вопросам газификации российских регионов, которое провел зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе Смольного.

    По итогам мероприятия Беглов доложил, что общий уровень газификации в Петербурге составляет 95,4% — это один из самых высоких показателей в стране. «Город в целом выполнил поручение президента России о бесплатном доведении газопроводов до границ домовладений», — сказано в сообщении.

    «В 2022 году мерой поддержки по бесплатному устройству газоснабжения в домах воспользовались 85 заявителей. На закупку оборудования и разводку труб внутри домов было выделено 21,2 миллиона рублей. В 2023 году на эти цели в бюджете города предусмотрено 37,3 миллиона рублей», — говорят в Смольном.

    Сейчас продолжается прием заявлений на подводку газа до границ земельных участков. В прошлом году поступило 1289 таких обращений.

    Владимир Путин в 2021 году поручил правительству совместно с «Газпромом» и региональными властями бесплатно провести газ к домовладениям до 2023 года. Позже было принято решение сделать программу бессрочной, чтобы все имели возможность ей воспользоваться. Ее также распространили на медицинские и образовательные организации.

    В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак отчитался, что по итогам 2021–2022 годов в рамках программы социальной газификации к газу подключены более 500 тысяч домовладений. Всего принято свыше 785 тыс. заявок. Потенциал газификации Новак оценил в 2,066 млн участков, пишет ТАСС.

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