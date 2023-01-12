«В целом выполнили поручение президента». Беглов отчитался о газификации Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в совещании по вопросам газификации российских регионов, которое провел зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе Смольного.



По итогам мероприятия Беглов доложил, что общий уровень газификации в Петербурге составляет 95,4% — это один из самых высоких показателей в стране. «Город в целом выполнил поручение президента России о бесплатном доведении газопроводов до границ домовладений», — сказано в сообщении.



«В 2022 году мерой поддержки по бесплатному устройству газоснабжения в домах воспользовались 85 заявителей. На закупку оборудования и разводку труб внутри домов было выделено 21,2 миллиона рублей. В 2023 году на эти цели в бюджете города предусмотрено 37,3 миллиона рублей», — говорят в Смольном.

