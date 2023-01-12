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    «Роковая ошибка». «Мост глупости» на Новочеркасском принял новую жертву

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    Водитель фуры решил рискнуть, проезжая под железнодорожным путепроводом на стыке Дальневосточного и Новочеркасского проспектов, и проиграл. Машина застряла, пополнив список жертв «мостов глупости».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Видео с фурой 12 января опубликовал в соцсетях очевидец. У нее оторвало крышу и стенку кузова, а на кромке моста виден скол. «Когда «Яндекс» сказал, что впереди кто-то ошибся, я не думал, что настолько», — комментирует автор ролика.

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    Похожая авария произошла под этим же путепроводом в октябре: водитель фуры, видимо, тоже не рассчитал ее габариты.

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