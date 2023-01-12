«Роковая ошибка». «Мост глупости» на Новочеркасском принял новую жертву

Водитель фуры решил рискнуть, проезжая под железнодорожным путепроводом на стыке Дальневосточного и Новочеркасского проспектов, и проиграл. Машина застряла, пополнив список жертв «мостов глупости».
Видео с фурой 12 января опубликовал в соцсетях очевидец. У нее оторвало крышу и стенку кузова, а на кромке моста виден скол. «Когда «Яндекс» сказал, что впереди кто-то ошибся, я не думал, что настолько», — комментирует автор ролика.
Похожая авария произошла под этим же путепроводом в октябре: водитель фуры, видимо, тоже не рассчитал ее габариты.