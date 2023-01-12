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    От волнения тряслись руки. Алтайский инспектор сделал уникальное видео: заметил четырёх снежных барсов и успел сбегать за смартфоном

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    Портрет самки ирбиса с нескольких метров снял сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков в 2020 году на Алтае
    Портрет самки ирбиса с нескольких метров снял сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков в 2020 году на АлтаеФото: Алексей Кужлеков
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    Уникальное видео сняли в январе в Горном Алтае — в заказнике «Шавлинский», расположенном в долине реки Аргут. Впервые в кадре сразу четыре снежных барса в дикой природе. Об этом 12 января сообщает Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда дикой природы.

    wwf.ru

    Инспектор дирекции ООПТ Алтая и природного парка «Уч-Энмек» Эзен Санакаев во время обхода территории заметил ирбисов на расстоянии около 8 метров. Пока бегал за смартфоном, животные отошли дальше. От волнения у мужчины тряслись руки, изображение размыто. На видео — самка и три или четыре котёнка. Они почти взрослые, к лету они начнут самостоятельную жизнь.

    «Случай уникален втройне. Во-первых, в России в дикой природе в принципе никто и никогда не снимал четырех снежных барсов ни смартфоном, ни обычной камерой», — говорит координатор проектов Всемирного фонда дикой природы Александр Карнаухов.

    Во-вторых, четыре котенка — большая редкость, обычно самка ирбиса рождает двух-трёх котят. В-третьих, ирбисы невероятно скрытны, живут они поодиночке, их в принципе мало, поэтому увидеть их в дикой природе практически невозможно.

    «А тут инспектор не только нос к носу столкнулся в горах с четырьмя снежными барсами, так еще и успел снять видео выводка», — отмечает Карнаухов.

    Долина реки Аргут — важнейший очаг обитания снежного барса в России. Здесь создан региональный заказник «Шавлинский» и кластер нацпарка «Сайлюгемский», обитает крупнейшая в РФ группировка сибирского козерога — главной добычи снежного барса. По данным Всемирного фонда дикой природы, в России осталось не более 70–90 снежных барсов, это 2% от мировой популяции, которая насчитывает от 4 до 6 тысяч особей.

    Портрет самки ирбиса с нескольких метров снял сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков в 2020 году на Алтае
    Портрет самки ирбиса с нескольких метров снял сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков в 2020 году на АлтаеФото: Алексей Кужлеков

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    ЗвериГорный АлтайДикие животныеСнежный барсИрбис
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