От волнения тряслись руки. Алтайский инспектор сделал уникальное видео: заметил четырёх снежных барсов и успел сбегать за смартфоном

Портрет самки ирбиса с нескольких метров снял сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков в 2020 году на Алтае

Уникальное видео сняли в январе в Горном Алтае — в заказнике «Шавлинский», расположенном в долине реки Аргут. Впервые в кадре сразу четыре снежных барса в дикой природе. Об этом 12 января сообщает Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда дикой природы.

Инспектор дирекции ООПТ Алтая и природного парка «Уч-Энмек» Эзен Санакаев во время обхода территории заметил ирбисов на расстоянии около 8 метров. Пока бегал за смартфоном, животные отошли дальше. От волнения у мужчины тряслись руки, изображение размыто. На видео — самка и три или четыре котёнка. Они почти взрослые, к лету они начнут самостоятельную жизнь.

«Случай уникален втройне. Во-первых, в России в дикой природе в принципе никто и никогда не снимал четырех снежных барсов ни смартфоном, ни обычной камерой», — говорит координатор проектов Всемирного фонда дикой природы Александр Карнаухов.



Во-вторых, четыре котенка — большая редкость, обычно самка ирбиса рождает двух-трёх котят. В-третьих, ирбисы невероятно скрытны, живут они поодиночке, их в принципе мало, поэтому увидеть их в дикой природе практически невозможно.



«А тут инспектор не только нос к носу столкнулся в горах с четырьмя снежными барсами, так еще и успел снять видео выводка», — отмечает Карнаухов.

