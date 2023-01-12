В Стамбуле прогремел взрыв. Данные о пострадавших разнятся

На западе Стамбула прогремел взрыв. ЧП произошло в текстильной мастерской в районе Багджылар, сообщает 12 января агентство DHA.



По первоначальным данным агентства, в результате взрыва есть пострадавшие, они госпитализированы. Общее число травмированных в СМИ не уточнили. Обломки после взрыва разбросало по улице.



Причины происшествия в настоящий момент выясняются.



UPD: Позднее префект района Багджылар Абдуллах Учгун заявил, что в результате взрыва погибших или пострадавших нет, нанесен только материальный ущерб.