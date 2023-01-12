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    В Стамбуле прогремел взрыв. Данные о пострадавших разнятся

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    На западе Стамбула прогремел взрыв. ЧП произошло в текстильной мастерской в районе Багджылар, сообщает 12 января агентство DHA.

    По первоначальным данным агентства, в результате взрыва есть пострадавшие, они госпитализированы. Общее число травмированных в СМИ не уточнили. Обломки после взрыва разбросало по улице.

    Причины происшествия в настоящий момент выясняются.

    UPD: Позднее префект района Багджылар Абдуллах Учгун заявил, что в результате взрыва погибших или пострадавших нет, нанесен только материальный ущерб.

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