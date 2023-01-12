Запьешь тут. Правительственные эксперты бьют тревогу из-за роста употребления спиртного

Фото: Александр Подгорчук/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Россияне снова начали больше пить. К такому выводу пришли аналитики, снабжающие информацией правительство, администрацию президента и депутатов. Если так пойдет и дальше, то вскоре страна растеряет достигнутые ранее успехи по снижению потребления спиртного. Тем более, что после ухода иностранных брендов потратить излишки доходов будет особо не на что. Готового рецепта у экспертов нет — разве что новое повышение акцизов и ввозных пошлин.



Снова пьют Заявление о «ре-алкоголизации» населения России содержится в докладе «Тринадцать тезисов об экономике» Центра Макроэкономичекого анализа и краткосрочного пронозирования (ЦМАКП). Документ был опубликован еще накануне Нового года, 30 декабря. Обратил на него внимание создатель аналитического блога экономист Дмитрий Прокофьев.



ЦМАКП — некоммерческая исследовательская организация, основанная в начале нулевых Андреем Белоусовым (сейчас занимает пост вице-премьера РФ). На ее сайте говорится, что материалы направляются в аппарат правительства РФ, в администрацию президента, Госсовет, Государственную думу, Министерство экономического развития, Министерство образования и науки, Министерство промышленности и торговли, Банк России, а также широкому кругу компаний и неправительственных организаций. Основным автором «13 тезисов», к слову, выступает Дмитрий Белоусов, брат вице-премьера. Содокладчиком по ре-алкоголизации выступила научный сотрудник Высшей школы экономики и ИНП РАН Екатерина Сабельникова.



«В последнее время, на фоне роста психологического напряжения у населения (усилившегося после начала СВО), а также, вероятно, потребностей местных бюджетов в дополнительных доходах, снова наблюдается рост продаж крепкого алкоголя», — говорится в докладе.

Авторы опираются на данные Росалкогольрегулирования о реализации спиртного в январе-ноябре 2022 года. Розничные продажи алкогольной продукции (как обычно, без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 10 месяцев выросли всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, до 192,53 млн декалитров. При этом продажи водки, на которые приходится более трети потребления, увеличились уже на 5,6% (68,6 млн дал), коньяка — на 4,1% (11 млн дал), а ликероводочных изделий крепостью выше 25% — на все 27%, до 10,1 млн дал. «Потребление крепкого алкоголя растет опережающими темпами по сравнению со всем алкоголем (за исключением пива и пивных напитков)», — подчеркивается в докладе.

А как было до сих пор Аналитики высказывают опасения, что этот рост может стать трендом и перечеркнет успехи последних лет в снижении потребления алкоголя.

Так, потребление горячительного с 2008 по 2021 годы, по оценкам Минздрава России, снизилось на 43%: с почти 16 литров (в расчете по чистому этанолу) на душу населения в год до 9 литров. «Уровень в 10 литров этанола на душу населения считается пороговым уровнем в плане возникновения резко негативных социальных последствий», — отмечают авторы доклада. Снижение в России подушевого потребления алкоголя на треть вывело ее на уровень ряда европейских стран, добавляют аналитики.



Результатом этого снижения стало заметное улучшение ситуации со смертностью. Число умерших от алкогольного отравления уменьшилось в 2021 году почти впятеро по сравнению с пиковым уровнем 2003 года — с 9,3 тысяч против 45 тысяч человек. Зависимость регионов от акцизов, которые поступают в бюджеты субъектов РФ, тоже не возрастала: целое десятилетие доля этих поступлений колебалась в диапазоне 3–3,5%.

Ситуация стала меняться к худшему еще в 2020 году. «Сочетание психологических шоков нескольких типов (пандемия ковида, экономический шок, потом начало СВО и еще один шок) привело к заметному росту потребления сперва крепкого алкоголя, а затем — и к некоторой активизации общего его потребления. При этом, в 2022 году процесс, судя по оперативным данным, закрепился», — резюмируют эксперты.



Что дальше? Дальше может стать только хуже. Доходы региональных бюджетов будут снижаться: поступления от налога на прибыль и НДПИ на углеводороды будут сокращаться, как и объемы трансфертов с федерального уровня. А значит и потребность в акцизах на алкоголь вырастет.



С другой стороны, аналитики считают, что денег у населения будет больше: из-за дефицита предложения трудовых ресурсов, заработная плата будут возрастать. «В этих условиях, в свою очередь, возникает соблазн использовать алкоголь как средство устранения «избыточных ресурсов» с потребительского рынка», — подчеркивают в ЦМАКП. Разнообразие предложения потребительских товаров в условиях системных экономических санкций и вероятного ослабления рубля будет, очевидно, снижаться, считают эксперты. Наконец, «психологическое напряжение населения в условиях экономической турбулентности и рисков безопасности будет, видимо, высоким».



Соблазн тратить излишки средств на снятие этого напряжения (хотя спиртное антидепрессантом не является, подчеркивается в докладе) вкупе со стремлением регионов заработать может привести к «длительной деградация человеческого капитала».

И что делать? Но есть и хорошие новости: «тенденция еще только формируется и (пока ещё) может быть преодолена «в рабочем порядка».

Самый короткий пункт доклада — «меры противодействия». Тут аналитики признают, что «не готовы выдать готовые рецепты по такой специфической теме, как алкогольная политика». Но отмечают, что принимающим решения придется «пройти по тонкому лезвию». «Акцизы и ввозные пошлины на алкоголь (и «минимальная цена» на его крепкие виды) должны повышаться, чтобы ограничивать его потребление». В то же время, рост акцизов не должен побуждать региональные элиты стимулировать производство и продажу алкоголя.



Может не так все страшно?

Руководитель центра исследования алкогольного рынка ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что эксперты переоценивают риски от роста потребления алкоголя. По его мнению, нынешний всплеск, действительно, связан, в основном с социально-экономическим и психологическим кризисом. Но общее увеличение на 3–4% крайне незначительно. «Выпивал мужик 100 грамм водки, а теперь 104–105. Так всегда было в кризисы — примерно на 5% вырастает потребление», — комментирует эксперт.

Резкий рост категории именно ликеро-водочных изделий (ЛВИ) эксперт объясняет тем, что она заместила для россиян исчезнувший с полок или подорожавший импортный крепкий алкоголь. Но сама по себе категория ЛВИ — не такая большая. «По крепкому алкоголю в целом рост примерно на 5%, по винодельческой продукции — падение потребления на 6%», — подчеркивает он.



Объемы реализации могут расти и дальше, но это, вероятно, будет рост в номинальном выражении: за счет присоединения новых регионов и притока беженцев. С другой стороны, уехал средний класс — активные потребители, которые в основном пили импортный алкоголь.

К слову, основная причина роста потребления спиртного во время пандемии заключается в том, что россияне не могли путешествовать. «Весь импортный алкоголь в России выпивает средний класс. Чтобы обеспечить его на карантине, на 35% вырос объем импорта алкоголя. Это серьезный объем. Теперь то, что они там пили, продается здесь», — комментирует Вадим Дробиз.

По мнению эксперта, исследование о ре-алкоголизации может быть частью подготовки к повышению акцизов. «Надо где-то деньги брать, дефицит бюджета надо чем-то гасить, а алкоголем традиционно бреши затыкают», — отмечает он. Но повышение акцизов опережающими темпами может стать проблемой. «Рост ставки более, чем на 5%, вызывает дискомфорт у потребителя и стремление отовариться на нелегальном рынке», — подчеркивает Вадим Дробиз.



Собственно, точно такая же история в Московском государстве произошла 400 лет назад, при первых Романовых, пишет в своем блоге Дмитрий Прокофьев.

«Во всем скудость и государевой казны нет нисколько: кроме таможенных пошлин и кабацких денег, государевым деньгам сбору нет, а городам разоренным дана льгота; что собиралось казны с вас, гостей и торговых людей, пятинной и запросной деньги, то все государь для вашей легости отставил, а служивых людей, козаков и стрельцов в городах прибыло, жалованье им дают ежегодно, докуки государю и челобитье от служивых людей, от дворян и детей боярских большие, а пожаловать нечем...», — цитирует он «Историю России с древнейших времен» С. М. Соловьева.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

