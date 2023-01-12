В Тюмени семейную пару осудили за убийство любовницы мужа. В последние секунды жизни она задыхалась

Тюменский областной суд вынес приговор семейной паре, которую признали виновной в убийстве любовницы мужчины. Об этом 12 января сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Поводом для страшного поступка, как водится в таких случаях, стала ревность. Заранее всё спланировав, вечером 11 февраля прошлого года муж пригласил свою любовницу в гости. Там он вместе с супругой напал на неё. Женщину задушили шарфом.
Избавление от тела тоже было весьма негуманным: его выбросили в мусорный бак в одном из районов Тюмени. Вещи погибшей оставили дома — их сожгли в печи. Спустя время тело нашли сотрудники мусороперерабатывающего завода.
«Суд назначил Эльшану Алиеву 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Хилале Алиевой — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Кроме того, с подсудимых в пользу родственника убитой взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн 900 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу.