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    Пациентка погибла в столкновении скорой с автобусом по дороге в больницу в Казани

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    Лобовое ДТП с участием машины скорой помощи и автобуса произошло днем 12 января в столице Татарстана. Авария унесла жизнь пациентки, которую везли медики, еще двое пассажиров машины получили травмы.

    В 12:05 на перекрестке улиц Академика Парина и Хусаина Мавлютова в Казани столкнулись машина скорой помощи и пассажирский автобус № 22, сообщает пресс-служба ГУ МВД республики. По предварительным данным, «скорая» выехала на встречную полосу, добавляют в пресс-службе ГСУ Следственного комитета Татарстана. Судя по фото, столкновение было лобовым.

    В результате аварии погибла 80-летняя женщина, которую медики доставляли в больницу. Различные травмы также получили фельдшер и женщина, которая сопровождала пенсионерку.

    По факту ДТП возбудили уголовное дело по статьям 264 УК РФ (нарушение ПДД) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

    Фото: МВД по Республике Татарстан

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