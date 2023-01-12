Обвал, но перспективы есть. Стало известно, как рухнули продажи легковых машин в России в 2022 году

За 2022 год в России продали более 687 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с 2021 годом рынок упал почти на 59%. В 2023-м же эксперты ожидают рост продаж.



В декабре 2022 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в России составили чуть более 64 тысяч машин — это на 50% меньше, чем было в предыдущем декабре, рассказал на пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев, пишет 12 января ТАСС. Всего за минувший год продажи составили 687,3 тысячи автомобилей, что меньше результата за 2021 год на 58,8%.