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    Обвал, но перспективы есть. Стало известно, как рухнули продажи легковых машин в России в 2022 году

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    За 2022 год в России продали более 687 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с 2021 годом рынок упал почти на 59%. В 2023-м же эксперты ожидают рост продаж.

    В декабре 2022 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в России составили чуть более 64 тысяч машин — это на 50% меньше, чем было в предыдущем декабре, рассказал на пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев, пишет 12 января ТАСС. Всего за минувший год продажи составили 687,3 тысячи автомобилей, что меньше результата за 2021 год на 58,8%.

    В 2023 году, по прогнозам АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырастут на 12%, достигнув 770 тысяч машин.

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    Продажи автомобилейАЕБ
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