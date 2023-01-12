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    Фуру разорвало в ДТП с цистерной и автобусом в Волгоградской области. Пострадали 9 человек

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    Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

    Два грузовых автомобиля и автобус с пассажирами столкнулись на федеральной дороге в Волгоградской области ночью 12 января. Фуре разворотило кабину, остальных участников раскидало по кюветам, а в больницу увезли девять человек.

    Авария произошла в 02:18 на 762-м километре трассы Р-22 «Каспий», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика Iveco, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Москвы, врезался в припаркованный на обочине грузовой Volvo с прицепом-цистерной. После этого «Ивеко» выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Volvo, следовавшим по маршруту «Москва — Махачкала».

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    В результате ДТП травмы получили 9 человек: водители машин и шесть пассажиров автобуса. Среди пострадавших — 4-летняя девочка.

    Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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