Покупали лекарства и ездили в Турцию, Грузию и ОАЭ: как петербуржцы провели новогодние каникулы

Жители Петербурга активнее пользовались интернетом на этих новогодних праздниках, чем в прошлом году — объем трафика вырос на 19%. Популярностью пользовались сайты интернет-аптек, а также сервисы по доставке продуктов на дом. Что касается зарубежных поездок, то в тренде оказались Турция, Грузия и ОАЭ.

К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные по активности абонентов в сети.

Интернет-трафик вырос в том числе за счет того, что жители Петербурга и Ленобласти на 9% реже поздравляли родных и близких с помощью традиционных голосовых вызовов — вместо этого они звонили и отправляли сообщения в мессенджерах. Среди всех приложений для общения лидирует Telegram — на него пришлось 54% от общего трафика. Второе место занимает What’s App с долей 46%. Среди социальных сетей с начала года первенство держит «ВКонтакте» с долей трафика 82%.