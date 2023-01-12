Покупали лекарства и ездили в Турцию, Грузию и ОАЭ: как петербуржцы провели новогодние каникулы

Жители Петербурга активнее пользовались интернетом на этих новогодних праздниках, чем в прошлом году — объем трафика вырос на 19%. Популярностью пользовались сайты интернет-аптек, а также сервисы по доставке продуктов на дом. Что касается зарубежных поездок, то в тренде оказались Турция, Грузия и ОАЭ.
К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные по активности абонентов в сети.
Интернет-трафик вырос в том числе за счет того, что жители Петербурга и Ленобласти на 9% реже поздравляли родных и близких с помощью традиционных голосовых вызовов — вместо этого они звонили и отправляли сообщения в мессенджерах. Среди всех приложений для общения лидирует Telegram — на него пришлось 54% от общего трафика. Второе место занимает What’s App с долей 46%. Среди социальных сетей с начала года первенство держит «ВКонтакте» с долей трафика 82%.
На трафик повлиял резкий скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе — интернет-трафик на сайтах аптек увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным днем для приобретения лекарственных средств в онлайн-аптеках стало 28 декабря, когда спрос вырос почти в два раза по сравнению с обычным днем месяца. Вторая волна интереса к аптечным товарам была зафиксирована 4 и 5 января.
Ресурсы по доставке продуктов на дом пользовались особым спросом у петербуржцев 29 и 30 декабря, а вот наименьший интерес зафиксирован 31 декабря и 1 января. А вот онлайн-кинотеатры заинтересовали жителей города только 7 и 8 января, когда интернет-трафик вырос на 32% по сравнению с последними днями прошлого года — до этого, видимо, им было не до просмотров фильмов.
Также аналитики отследили, куда ездили жители Петербурга на Новый год — в этом году в дальние путешествия отправилось на 56% больше абонентов оператора, чем годом ранее — почти столько же, сколько до пандемии. Почти 20% из них поехали в Турцию, Грузию и ОАЭ. Также вырос интерес к Шри-Ланке (рост в 2,5 раза), Черногории (рост в 6,2 раза) и Индонезии (рост в 5,5 раза). Среди экзотических направлений можно отметить также Уругвай, Гвинея-Бисау, Бруней и Гватемалу. В целом за этот период жители города на Неве побывали в 186 странах мира.
Владимир Бакалов, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, добавил, что в прошлом году компания построила и модернизировала около 1700 объектов связи в Петербурге и Ленобласти, чтобы расширить покрытие LTE и повысить скорость передачи данных.