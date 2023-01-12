После ДТП на «Коле» лесовоз лишился колёс, а вторая машина смешалась со снегом

Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером неподалёку от Лодейного Поля в Ленинградской области.
Как сообщает 12 января Аварийно-спасательная служба Ленобласти, около 22 часов в поисково-спасательный отряд Лодейного Поля поступила информация, что на 216-м километре трассы «Кола» столкнулись легковой и грузовой автомобили. Пострадал водитель легковушки, его деблокировали и передали сотрудникам скорой помощи. На фотографиях видно, какие сильные повреждения получила легковая машина. У лесовоза тоже много проблем, в частности, с колёсами.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что в 21:45 на 218-м километре в ДТП попали попутные транспортные средства, легковой и грузовой автомобили.