В Лесколово при странных обстоятельствах прямо на улице умер пятиклассник

Полиция устанавливает обстоятельства смерти 11-летнего школьника из Всеволожского района Ленобласти. Накануне вечером в Лесколово его заметил водитель «КИА Оптима». Мальчик лежал на обочине, вокруг были сверстники. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 января.



30-летний мужчина подхватил пятиклассника и увез его в Токсовскую больницу, где фельдшер лишь констатировал смерть ребенка. Автомобилист передал слова других подростков, которые рассказали, что их друг просто бежал, а потом упал и больше не поднимался.



Тело направлено в морг для установления причины смерти.

