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    В Лесколово при странных обстоятельствах прямо на улице умер пятиклассник

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    Полиция устанавливает обстоятельства смерти 11-летнего школьника из Всеволожского района Ленобласти. Накануне вечером в Лесколово его заметил водитель «КИА Оптима». Мальчик лежал на обочине, вокруг были сверстники. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 января.

    30-летний мужчина подхватил пятиклассника и увез его в Токсовскую больницу, где фельдшер лишь констатировал смерть ребенка. Автомобилист передал слова других подростков, которые рассказали, что их друг просто бежал, а потом упал и больше не поднимался.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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