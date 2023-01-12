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    Боевые действия на Украине

    Участников спецоперации собираются выдвигать на выборы

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    На региональные выборы в этом году планируется выдвигать военных, добровольцев и волонтёров с опытом участия в военном конфликте России и Украины, пишут 12 января «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме. Такое решение, по данным издания, приняли партия «Единая Россия» и администрация Путина, его поддерживают в КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду». Выдвижение таких кандидатов «всем выгодно», и «в обществе на это есть запрос», отметил один из собеседников.

    «Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности», — заявили в «Единой России».

    У партии, по словам одного из источников, есть резерв из добровольцев и волонтёров, которые отправились в зону боевых действий. Представители других думских партий также обещают включать в число кандидатов людей, связанных с СВО.

    10 сентября в России пройдут региональные выборы. На них изберут 20 глав регионов на прямых выборах, еще пять — на непрямых. Также пройдут выборы в 20 региональных законодательных собраний. В том числе пройдут выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые присоединили к России 30 сентября 2022 года.

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    Выборы

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