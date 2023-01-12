Участников спецоперации собираются выдвигать на выборы

На региональные выборы в этом году планируется выдвигать военных, добровольцев и волонтёров с опытом участия в военном конфликте России и Украины, пишут 12 января «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме. Такое решение, по данным издания, приняли партия «Единая Россия» и администрация Путина, его поддерживают в КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду». Выдвижение таких кандидатов «всем выгодно», и «в обществе на это есть запрос», отметил один из собеседников.



«Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности», — заявили в «Единой России».

