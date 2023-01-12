Умер один из величайших гитаристов Джефф Бек

Один из самых известных в мире гитаристов Джефф Бек скончался в Великобритании 10 января, ему было 78 лет. Об этом сообщили его представители в твиттере.
По их словам, он «внезапно» заразился бактериальным менингитом и «мирно умер».
Джеффа Бека считают одним из самых влиятельных гитаристов, у него восемь премий Grammy. Американский журнал Rolling Stone в 2003 году включил его в сотню величайших гитаристов всех времён, а в 2009 году то же сделал британский журнал Classic Rock. А в 2011 году журнал Rolling Stone внёс его в список величайших под пятым номером.
Бек родился 24 июня 1944 года в Лондоне, в детстве пел в церковном хоре, играл на пианино, барабанах и виолончели. В