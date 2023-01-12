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    Умер один из величайших гитаристов Джефф Бек

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    Один из самых известных в мире гитаристов Джефф Бек скончался в Великобритании 10 января, ему было 78 лет. Об этом сообщили его представители в твиттере.

    Фото: скрин youtube.com
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    По их словам, он «внезапно» заразился бактериальным менингитом и «мирно умер».

    Джеффа Бека считают одним из самых влиятельных гитаристов, у него восемь премий Grammy. Американский журнал Rolling Stone в 2003 году включил его в сотню величайших гитаристов всех времён, а в 2009 году то же сделал британский журнал Classic Rock. А в 2011 году журнал Rolling Stone внёс его в список величайших под пятым номером.

    Бек родился 24 июня 1944 года в Лондоне, в детстве пел в церковном хоре, играл на пианино, барабанах и виолончели. В 60-х годах уже в качестве гитариста начал выступать сначала в группе Tridents, а затем в Yardbirds вместе с Эриком Клэптоном и Джимми Пейджем, который потом создал Led Zeppelin. В 1967 году Бек собрал свою группу Jeff Beck Group, а затем Beck, Bogert & Appice, в середине 1970-х начал сольную карьеру. В 1990 году участвовал в записи первого сольного альбома Джона Бон Джови, ставшего саундтреком к фильму The Young Guns II. В июле 2022 года вместе с Джонни Деппом записал альбом «18».

    Фото: скрин youtube.com

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