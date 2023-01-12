Поиграл «Ладой». Лазурный автобус попал в неприятности на Салтыковской дороге

На Салтыковской дороге в Петербурге лазурный автобус не разошелся с «Ладой» и, по словам очевидцев, притянул в аварию третьего участника. Кадры с места событий 11 января публикуют в соцсетях.
Версия свидетеля такова: возле АЗС автобус не рассчитал радиус поворота, зацепил и развернул припаркованную «Ладу» и «воткнул» ее в соседнюю машину. «Служб нет, впрочем, как и выставленного знака аварийной остановки», — пишет пользователь в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.