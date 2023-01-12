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    Поиграл «Ладой». Лазурный автобус попал в неприятности на Салтыковской дороге

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    На Салтыковской дороге в Петербурге лазурный автобус не разошелся с «Ладой» и, по словам очевидцев, притянул в аварию третьего участника. Кадры с места событий 11 января публикуют в соцсетях.

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    Версия свидетеля такова: возле АЗС автобус не рассчитал радиус поворота, зацепил и развернул припаркованную «Ладу» и «воткнул» ее в соседнюю машину. «Служб нет, впрочем, как и выставленного знака аварийной остановки», — пишет пользователь в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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