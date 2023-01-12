«Закрыть производство никому не приходило в голову». Как американская компания продала завод «Тенсар» в Петергофе

Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Американская компания Commercial Metal Company (CMC) продала свою долю в петербургском заводе Tensar совладельцу предприятия, петербургскому предпринимателю Олегу Волоховичу. Под новым именем компания рассчитывает сохранить все позиции на российском рынке, тем более что бывший собственник может и вернуться.



Открывали производство геосинтетической решетки для дорожного и прочего инфраструктурного строительства в 2014 году, во время падения курса рубля и масштабной волны локализации. Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей. На торжественном открытии завода, входившего тогда в британскую группу компаний, присутствовала даже английская принцесса Анна. Продажа иностранными собственниками российского предприятия — явление для сегодняшнего дня нередкое. Вместе с генеральным директором завода, который теперь будет носить имя «Сотерра Инжиниринг», Юлией Гусевой «Фонтанка» разбиралась в мотивах, деталях сделки и ее последствиях.



— Кто выступил инициатором сделки: российский собственник или американская компания?

— Американская головная компания Commercial Metal Company (CMC) в конце июля 2022 года обратилась к российскому соучредителю с предложением выкупить их долю в кипрской компании TR HOLDINGS LIMITED, которая является головной для российского ООО «Тенсар Инновэйтив Солюшнз».

Покупателем выступил петербургский бизнесмен Олег Волохович. Компания с момента основания является совместным предприятием, и Волохович с самого начала был собственником, одним из соучредителей — теперь его доля составит 100% .



— Рассматривались ли какие-то другие варианты: закрыть предприятие, приостановить его деятельность?

— Таких намерений не было ни с одной стороны — бизнес в России существует уже почти 10 лет , развивается успешно. Выручка в 2022 году превысила миллиард рублей, поэтому закрыть производство никому не приходило в голову. — Были ли другие претенденты на покупку доли в компании?

— Это было предложение единственному человеку, т. к. соучредитель по уставу имеет приоритетное право выкупа долей. И поскольку удалось договориться о цене, то новых претендентов не приглашали.



— На каких условиях состоялась сделка? Рыночной ли была цена приобретения?

— Цену мы не раскрываем, но можем сказать, что она была определена на основании текущей стоимости чистых активов компании. В процессе переговоров, которые длились больше трех месяцев, российскому соучредителю удалось снизить ее на 15 % .

— То есть американцам было не все равно, за сколько продать компанию?



— Конечно, не все равно. Наши иностранные партнеры — и американские, и английские коллеги — вложили много сил и знаний, чтобы завод работал и был успешным.



— Но решение все-таки было принято из-за политической ситуации, а не потому, что им надоело вести бизнес в России?

— Необходимо сказать, что в апреле 2022 года у группы Tensar сменился собственник в США, и теперь она принадлежит компании CMC, которая торгуется на Нью-Йоркской бирже. По совокупности факторов, для того чтобы продолжать спокойно работать в своей стране, они предпочли бы наше предприятие продать.

— То есть до апреля такой вопрос не поднимался?

— С прежним собственником такой вопрос не возникал, более того, мы получили большую поддержку от всех наших иностранных коллег весной, когда возникали различные трудности. Они нас очень поддержали, и не только на словах. Хотя в то время важны были и слова.



— Какую поддержку оказывала головная компания в 2022 году?

— Часть нашей продукции требует использования импортного сырья. Когда в марте-апреле 2022 года с импортом возникли логистические сложности, мы совместно с российскими поставщиками разработали замещающую марку полимера, аналогичную по качеству импортной. Технологи из головного офиса консультировали нас по некоторым этапам испытаний этой новой марки.



Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Что остается на предприятии? Сможете ли вы пользоваться иностранными технологиями и существовать как самостоятельное производство?



— Завод запустился в 2014 году, и, конечно, потребовалось какое-то время на то, чтобы наша команда научилась производить продукцию в соответствии со всеми требованиями, которые есть у иностранных партнеров. Как только это произошло, мы были уже достаточно автономными. И, поскольку это изначально было совместное предприятие, многие решения мы могли принимать здесь самостоятельно. Поэтому всем, что касается технологий, мы продолжим пользоваться. У нас сохраняется также весь коллектив.

— А бренд?

— К сожалению, нет. И это, наверное, главное изменение, которое с нами произошло, — мы больше не сможем использовать бренд Tensar, и наша команда будет работать под новым российским брендом «Сотерра Инжиниринг».

— Многие компании, уходя из России, не исключают возможности вернуться. В вашем случае это возможно?



— У нас, по условиям сделки, предусмотрен пункт об обратном выкупе в течение 10 лет.

— Изменились ли как-то планы вашего развития в связи с изменением структуры собственников?

— Принципиальных изменений не произошло, сейчас мы думаем о том, чтобы усилить те позиции, которые есть, защитить их, возможно, расширять производство. О выводе на рынок новых продуктов мы пока не думаем.

— Что из себя представляет рынок геосинтетических дорожных материалов?

— Я бы сказала, что он находится в процессе формирования, и основной прогресс приходится на последние 15 лет. Именно тогда в России появилась британская на тот момент компания Tensar со своей продукцией. Переломными для рынка геосинтетики стали 2014–2015 гг. , когда из-за падения рубля зарубежная продукция стала слишком дорогой для потребителя и начался процесс локализации производства. Собственно говоря, открытие нашего завода в 2014 году как раз эту тенденцию ярко иллюстрирует. Именно мы познакомили дорожную отрасль с инновационными технологиями применения жестких георешеток и показали эффективность их использования. Теперь это отдельное, активно развивающееся направление в отрасли, и в нем работает ряд отечественных производителей. Сейчас решения с применением геосинтетики заняли определенную нишу не только в дорожном строительстве, но и в других отраслях — строительстве портов и других стратегических объектов.



Теперь уже невозможно представить себе рынки инфраструктуры без использования геосинтетических материалов: в том или ином объеме в любом объекте вы найдете геотекстиль, георешетку, габионы, геомембрану. Наша решетка, например, применялась при строительстве подпорных стен путепровода на развязке Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, в ЗСД, использовалась при строительстве трассы М-11 «Нева» и большинстве других масштабных городских проектов.

— Насколько в принципе востребована та продукция, которую вы выпускаете?

— Использование любого геосинтетического материала — это результат работы инженера-проектировщика, и замена любого материала требует полного перерасчета, иначе такая замена несет риски отказа конструкции. То есть мы не просто производим рулон георешетки, от которого можно отрезать кусок и положить в основание дороги. Под каждый объект делается отдельный проект.



Всего в России в настоящий момент геосинтетику производит около 40 компаний, которые выпускают около 70 млн кв. м ежегодно. Перспективы оценить сложно, поскольку точно неизвестны инвестиции в строительство инфраструктуры со стороны государства в ближайшее время. Ещё в прошлом году планировалось увеличение рынка к 2025 году до 95 млн кв. м , то есть примерно на треть.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»