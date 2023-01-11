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    Обещал дойти до президента, но бездомные сказали свое слово. В Петербурге осудили забившего женщину трубой

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    Невский райсуд Петербурга огласил приговор местному жителю, который до смерти забил женщину металлической трубой. Тот обещал дойти до президента, чтобы доказать невиновность, но аргумент никого не убедил.

    Фигурант по имени Александр Куропятник получил 9,5 года колонии строгого режима, сообщает 11 января объединенная пресс-служба городских судов. Преступление произошло больше восьми лет назад в первый день зимы — у мусорной площадки на улице Бабушкина мужчина, будучи нетрезвым, из-за чего-то повздорил со знакомой. Он бил ее по голове кулаками и трубой, пострадавшая умерла в карете скорой.

    Преступника помогли найти бездомные — благодаря им его установили и опознали. Куропятника признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

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