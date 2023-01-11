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    Голикова раскрыла, каким будет МРОТ на новых территориях России

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    Минимальный размер оплаты труда на новых территориях России с 1 января 2023 года установлен такой же, как и в других субъектах страны. То есть 16 242 рубля. Об этом 11 января заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

    Кроме того, она рассказала и о величине прожиточного минимума в новых регионах. В Донецкой и Луганской народных республиках он составит примерно 11 200 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях — 11 644 рубля.

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством в среду напомнил о своем поручении до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов Федерации.

    «В горизонте 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни», — подчеркнул глава государства.

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