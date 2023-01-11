Голикова раскрыла, каким будет МРОТ на новых территориях России

Минимальный размер оплаты труда на новых территориях России с 1 января 2023 года установлен такой же, как и в других субъектах страны. То есть 16 242 рубля. Об этом 11 января заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.



Кроме того, она рассказала и о величине прожиточного минимума в новых регионах. В Донецкой и Луганской народных республиках он составит примерно 11 200 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях — 11 644 рубля.



Президент Владимир Путин на совещании с правительством в среду напомнил о своем поручении до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов Федерации.

