Кто трусы ребятам шьет. Как швейная отрасль Петербурга переживает успехи 2022 года

Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Петербургские швеи в минувшем году показали класс. Как следует из отчета Петростата, за 11 месяцев 2022 года производство одежды — единственная отрасль, которая в 2,2 раза год к году сумела нарастить объемы производства. «Фонтанка» выяснила, кто эти герои и как им это удалось.



Производителей одежды в Петербурге и Ленобласти достаточно много — компаний, публикующих в СПАРКе бухгалтерскую отчетность, мы насчитали более 500, еще 280 ее не показывают. Одной из причин таинственности является специализация на производстве профессиональной и форменной одежды.



ТАБЛИЦА ИЗ ИНФОГРАМА

Лидер по пошиву формы

Один из таких «невидимых» игроков отрасли — АО «БТК Групп» Теймураза Боллоева. В 2017 году РБК назвал «БТК Групп» крупнейшим игроком на рынке легкой промышленности. Раскрыл и причины головокружительного успеха: общество специализируется на производстве профессиональной и форменной одежды для «Транснефти», «Русала», «Аэрофлота», РЖД, Министерства обороны, внутренних дел и Следственного комитета.



Последним годом, когда «БТК Групп» показал в СПАРКе финансовую отчетность, стал 2018-й: выручка составила 11,1 миллиарда рублей, чистая прибыль 240 млн.

У компании, указано на официальном сайте, 16 производственных площадок по всей стране — от Петербурга до Барнаула и Тывы, и одна в Белоруссии.

Насколько успешным в плане производственных показателей 2022-й стал для «БТК Групп», Теймураз Боллоев «Фонтанке» не сообщил — на звонок по известному ей номеру и запрос в мессенджере он не ответил.

Не купальником единым



Если углубиться в изыскания и поднять отчет Петростата «Социально-экономическое положение Петербурга и Ленобласти в январе-октябре 2022 года» (данные за 11 месяцев будут опубликованы только 13 января), экономический доклад в таблицах раскроет слагаемые успеха, повлиявшие на взлет индекса промышленного производства в одежной отрасли:

спецодежды было произведено 949,4 тысячи штук, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее; трикотажа или вязаных изделий — 1,2 млн штук, что вдвое больше год к году.



Рекордсменом по выручке в 2021 году стало ООО «Эколайф», шьющее женскую одежду из трикотажа — 1,1 миллиарда рублей выручки, 140 миллионов чистой прибыли. Госконтрактов у фабрики нет, ассортимент поистине светский — кардиганы, платья и юбки из кашемира и шелка, выпускаемые под брендом Free Age. Изделия далеко не на средний кошелек — цены на брюки стартуют от 44 тысяч рублей, на кардиганы — от 26. Возможно, компания и внесла весомый вклад в колоссальный прирост ИПП в минувшем году — чего в жизни не бывает, однако укрепить предположение комментарием представителя общества не вышло — на запрос «Фонтанки» там не ответили.



В тройке лидеров легкой промышленности — производитель бюстгальтеров и купальников ООО «Трибуна». Их производства расположены в Петербурге и Ленобласти, за 2021 год компания показала выручку в 411 миллионов рублей, и 32 миллиона чистой прибыли. Повторить прошлогодний успех, говорят в компании, вряд ли удалось.

— Я бы не сказал, что 2022 год был для нас хорошим. Мы импортозависимое предприятие, у нас нет возможности покупать сырье на локальном рынке, поэтому для нас ограничение поставок, отказ партнеров работать с Россией очень сильно сказались, и в негативном ключе в большей степени. Если говорить о хлопковом ассортименте, возможно, там производство и выросло вдвое. Но поскольку мы работаем на синтетических тканях, то это точно не про наш сегмент. Мы привыкли работать с Европой, там были длительные налаженные связи, а теперь они разорваны, быстро найти замену поставщикам не так просто. На китайских поставщиков перейти мы не можем, страна закрыта для посещения, поэтому приходится изыскивать другие варианты. Если с этим все пройдет успешно, тогда да — очевиден будет рост, — поделился с «Фонтанкой» исполнительный директор Александр.



Еще один крепкий лидер — четвертая позиция в топ-5 — производитель трикотажного белья тихвинская фабрика «Комацо». Не самым успешным в плане прибыли для компании был коронавирусный 2020-й год. Тем не менее немалую поддержку оказали пять госконтрактов на общую сумму 7 миллионов рублей, в рамках которых «Комацо» сшил 30 тысяч многоразовых масок для областного центра соцзащиты населения, еще 20 тысяч — для Тихвинской межрайонной больницы, и 15 — для Выборгской районной администрации. В 2021 году отраженных в СПАРКе госконтрактов нет, однако выручка была приличная — 346 миллионов рублей, чистая прибыль — 21. Отчетности за 2022 год пока нет — финансовый год не закрыт, однако рассказывать, каким минувший год выдался для предприятия, там не стали.



— Никаких комментариев по вопросу работы фабрики коммерческий директор сейчас давать не собирается, — ответили в приемной «Комацо».



Ткани потеряны безвозвратно

Петербургское предприятие ООО «Сканвей» входит в пятерку ведущих компаний отрасли по выручке: по итогам 2021 года компания отразила в финансовой отчетности 427 миллионов рублей, показав 111 миллионов чистой прибыли. Фирма специализируется на пошиве спецодежды по госконтрактам для заказчиков со всей России. Наиболее показательным был 2017-й год, принесший компании десятки контрактов на 294 миллиона рублей: Башкирская генерирующая компания заказала изолирующие противогазы и производственную одежду на общую сумму более 90 миллионов, для ТомскРТС на 11 миллионов сшили мужские профессиональные комплекты, для территориальной генерирующей компании из Омска — на 18 миллионов изготовили средства индивидуальной защиты. В этом перечне — Уренгойская и Харанорская ГРЭС, Нижневартовская и Костромская ГРЭС, Петроэлектросбыт.



В СПАРКе информации о госконтрактах с 2019 года нет, но, как рассказали «Фонтанке» на предприятии, спецодежду по госзаказам как шили, так и шьют.

— Достойных тканей-то нет, и что будет с сырьем, мы не знаем. В 2022-м мы неплохо сработали, госзаказы-то у нас есть, но 2023-й будет зависеть от того, выиграем ли мы тендеры, мы все время в них пытаемся участвовать. Замену ушедшим тканям мы ищем, но некоторые ушли безвозвратно с рынка. Мы шили из европейского 100% хлопка с плотностью за 300 грамм, потому что он не горит, что важно для сварщиков, фрезеровщиков — профессий, где искры летят. Такой ткани больше пока нет. Сейчас все перестраиваются, может кто-то и начнет выпускать, — говорят в ООО «Сканвей».

«Будут заказы — будет работа»

Швейное предприятие «Гатчинский текстильщик» с 2006 года специализируется на продукции для Минобороны России, МЧС и МВД, а также, как следует из данных официального сайта компании, на прочих швейных изделиях для туристов, рыбаков и охотников. По итогам 2021 года компания заработала 71,8 миллиона рублей выручки, чистая прибыль составила 9,1 миллиона рублей.



Объемы производства в минувшем году на предприятии выросли, отмечают на «Гатчинском текстильщике». Двукратный прирост индекса промышленного производства в целом по отрасли тоже объяснили — все идет на покрытие нужд СВО.

Достигнутых показателей на предприятии не раскрывают, но отмечают, что пришлось расширить штат: если в 2021 году, по данным СПАРК, на предприятии числилось 37 работников, то под конец 2022-го их стало втрое больше.

— Мы форму не шьем — работаем на бронежилетах, комплектующих, так скажем. Объемы производства в 2022-м году увеличились, раз спецоперация идет. Мы стараемся пополнить фронт. Проблемы с тканями нас не касаются, мы работаем на давальческом сырье — получаем его от заказчиков. Будут заказы — будет работа, — говорят на «Гатчинском текстильщике».

Швей нет, слесари — на вес золота



Расширяться в обозримом будущем никто из производителей одежды не планирует — в условиях неопределенности это недальновидно. Кому необходимо, увеличивают производственные мощности кооперацией с крупными швейными предприятиями, чьи цеха простаивают. В этом есть определенный резон, говорят они: небольшому предприятию все швейные машинки разом не купить — по деньгам не потянуть. Тем более, что их нужен целый парк для разнообразный операций — оверлок для обработки срезов, и петельные, и пуговичные, и шлевочные, плоские и круглые. Да и не купить их нигде, кроме Поднебесной. «Родной Китай пока спасает», шутят швеи.

— Японские — это гарантия качества, а кто шьет на абы чем, получает и качество соответствующее. С запчастями пока все в порядке, а потом и параллельный импорт, наверное, будет. Пока слесари на фабриках, где они есть, выходят из положения тем, что сами вытачивают нужные муфты и гайки, копируя оригинальные, — рассказали на ООО «Сканвей».



Второе препятствие к расширению швейных мощностей — отсутствие квалифицированных кадров.

— У нас работают граждане Вьетнама. Славян тоже приглашаем, но они почему-то не идут. Нет у нас швеек. Как закрыли ПТУ 20 лет назад, так и не стало в стране рабочего класса. Вьетнамцы же быстро обучаются, и потом, они приезжают сюда зарабатывать, — говорит генеральный директор Наталья Михайлова.



Да и смысла в масштабировании никто из тех, с кем удалось пообщаться «Фонтанке», не видит: с окончанием СВО отвалятся и узконаправленные заказы. Вот тогда и проявится реальный индекс промышленного производства по части одежды.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

