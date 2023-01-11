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    Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» подаст протест на результат матча против «Зенита»

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    Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» планирует подать протест на судейство в матче Единой Лиги ВТБ против «Зенита», который прошел 10 января в Петербурге на «Сибур Арене».

    Как стало известно «Фонтанке», команда из Краснодарского края недовольна работой судей. Также претензии к их работе есть у руководителя судейского департамента Единой Лиги ВТБ Николаса Пицилкаса. Предполагается, что результат игры вряд ли будут пересматривать. Скорее всего отстранение на несколько матчей получит кто-то из арбитров.

    Матч «Зенит» – «Локомотив-Кубань» закончился победой петербургской команды со счетом 73:71. Судьями матча были Алексей Давыдов, Сергей Михайлов, Сергей Негирев.

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