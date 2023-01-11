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    Петербургские мамочки полтора часа штурмовали комитет по образованию. Чиновникам пришлось вызвать полицию

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    Группа матерей заняла тесный предбанник в здании комитета по образованию Петербурга. Пройти к кабинетам чиновников не дал регламент.

    читательница «Фонтанки» Анастасия

    Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Анастасия 11 января, мамы школьников из разных учебных заведений попытались попасть на приём к председателю комитета по образованию Наталии Путиловской. Шли по записи, но столкнулись с закрытыми дверями и сотрудниками полиции. Ждать пришлось полтора часа.

    «Недопуск родителей в школу, принуждение к даче персональных данных, превышение должностных полномочий председателя комитета и подлог документов», — перечислила Анастасия перечень вопросов, намеченных для обсуждения.

    Организатором встречи стала бывший кандидат в муниципальные депутаты Анастасия Кузнецова. Мать школьника ведёт телеграм-канал некоммерческой организации «Родители России» (1299 подписчиков), где пишет про закон о реновации, двойной подбородок сотрудника Центра спорта Калининского района и про использование искусственного интеллекта в школах.

    «С момента моего участия в муниципальных выборах в 2019 году я говорю про потенциальную замену учителей на машины. Которые, в свою очередь, могут быть запрограммированы на выявление НУЖНЫХ системе «смысловых недочетов». И тогда уже дети окончательно станут «рабами», не только в обучении, как сейчас, но и в своих мыслях», — говорится в одном из постов.

    В телеграм-канале отмечается, что Кузнецова уже бывала в комитете по образованию. Однако подробности встречи с чиновниками там не приводятся.

    В самом комитете подтвердили вызов полиции и уточнили, что на приём записывалась только Анастасия Кузнецова. Попытку зайти группой чиновники сочли «несанкционированным» проникновением на режимный объект, о чём и сигнализировали правоохранителям. Также в ведомстве добавили, что уже не раз отвечали и письменно, и устно на вопросы, поставленные Кузнецовой.

    «Пропустили того, кто записался, остальным предложили записаться на личный приём в соответствии с регламентом», — уточнила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

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