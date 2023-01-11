Петербургские мамочки полтора часа штурмовали комитет по образованию. Чиновникам пришлось вызвать полицию

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Анастасия 11 января, мамы школьников из разных учебных заведений попытались попасть на приём к председателю комитета по образованию Наталии Путиловской. Шли по записи, но столкнулись с закрытыми дверями и сотрудниками полиции. Ждать пришлось полтора часа.

Организатором встречи стала бывший кандидат в муниципальные депутаты Анастасия Кузнецова. Мать школьника ведёт телеграм-канал некоммерческой организации «Родители России» (1299 подписчиков), где пишет про закон о реновации, двойной подбородок сотрудника Центра спорта Калининского района и про использование искусственного интеллекта в школах.

«С момента моего участия в муниципальных выборах в 2019 году я говорю про потенциальную замену учителей на машины. Которые, в свою очередь, могут быть запрограммированы на выявление НУЖНЫХ системе «смысловых недочетов». И тогда уже дети окончательно станут «рабами», не только в обучении, как сейчас, но и в своих мыслях», — говорится в одном из постов.



В телеграм-канале отмечается, что Кузнецова уже бывала в комитете по образованию. Однако подробности встречи с чиновниками там не приводятся.



В самом комитете подтвердили вызов полиции и уточнили, что на приём записывалась только Анастасия Кузнецова. Попытку зайти группой чиновники сочли «несанкционированным» проникновением на режимный объект, о чём и сигнализировали правоохранителям. Также в ведомстве добавили, что уже не раз отвечали и письменно, и устно на вопросы, поставленные Кузнецовой.

