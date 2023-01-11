Новая перехватывающая парковка заработала у метро «Шушары»

В Пушкинском районе Петербурга открыли новую перехватывающую парковку, сообщает 11 января пресс-служба городского комитета по транспорту. Она рассчитана почти на две сотни машин.



Стоянка расположена в ста метрах от станции метро «Шушары» и рядом с выездами на КАД и Софийскую улицу. Ее вместимость — 187 машиномест, 10% из них отведены под автомобили инвалидов и тех, кто их перевозит. Строительство стоянки начали осенью 2022 года. На парковке нанесена разметка, проложены необходимые инженерные сети, установлены автоматические шлагбаумы, стойки въезда и выезда и терминалы оплаты, смонтированы система обзорного видеонаблюдения и освещение.