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    Новая перехватывающая парковка заработала у метро «Шушары»

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В Пушкинском районе Петербурга открыли новую перехватывающую парковку, сообщает 11 января пресс-служба городского комитета по транспорту. Она рассчитана почти на две сотни машин.

    Стоянка расположена в ста метрах от станции метро «Шушары» и рядом с выездами на КАД и Софийскую улицу. Ее вместимость — 187 машиномест, 10% из них отведены под автомобили инвалидов и тех, кто их перевозит. Строительство стоянки начали осенью 2022 года. На парковке нанесена разметка, проложены необходимые инженерные сети, установлены автоматические шлагбаумы, стойки въезда и выезда и терминалы оплаты, смонтированы система обзорного видеонаблюдения и освещение.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Водители могут воспользоваться перехватывающей парковкой бесплатно, если совершат не менее двух поездок на общественном транспорте по карте «Подорожник». В остальных случаях стоимость стоянки составит 25 рублей в час. Велосипед на ней можно оставить бесплатно.

    Всего на сегодняшний день в Петербурге работают 20 перехватывающих парковок общей вместимостью более 2 000 машиномест.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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