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    Оксимирона* наказали штрафом за призывы делить Россию на части

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    Октябрьский районный суд 11 января рассмотрел прокурорское требование привлечь к ответственности рэпера Оксимирона* (признан в РФ иноагентом). Повод для обращения надзора в суд — публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны. Прокуратуре не понравился некий лозунг, который «демонстрирует позитивное отношение к разделению» России. Конкретных фраз из песни в суде не прозвучало. Можно предположить, что это три последних слова в песне, с упоминанием Ингрии.

    Тонкости дела выглядят так — клип на своей странице «ВКонтанке» музыкант разместил 16 сентября прошлого года, 28 сентября его на рабочем месте посмотрел кто-то из сотрудников надзора, а так как интернет в качестве места совершения правонарушения не запишешь, то в материалах появился адрес прокурорского кабинета. Затем требовалось установить личность нарушителя, для чего привлекли центр «Э». Провели и экспертизу, она была готова в середине декабря силами сотрудников СПбГУ. Певца старались найти, слали ему письма, запрашивали почту о результатах попыток доставки. 26 декабря его ждали в прокурорском кабинете для дачи объяснений, но все тщетно — Мирон молчит.

    Это второе дело, в котором предметом рассмотрения стала его песня «Ойда». В начале недели выяснилось, что суд не смог найти музыканта, чтобы при нем решить вопрос об удалении песни и клипа с платформ «Звук», «Яндекс» и «ВКонтакте».

    *Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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