Оксимирона* наказали штрафом за призывы делить Россию на части

Октябрьский районный суд 11 января рассмотрел прокурорское требование привлечь к ответственности рэпера Оксимирона* (признан в РФ иноагентом). Повод для обращения надзора в суд — публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны. Прокуратуре не понравился некий лозунг, который «демонстрирует позитивное отношение к разделению» России. Конкретных фраз из песни в суде не прозвучало. Можно предположить, что это три последних слова в песне, с упоминанием Ингрии.



Тонкости дела выглядят так — клип на своей странице «ВКонтанке» музыкант разместил 16 сентября прошлого года, 28 сентября его на рабочем месте посмотрел кто-то из сотрудников надзора, а так как интернет в качестве места совершения правонарушения не запишешь, то в материалах появился адрес прокурорского кабинета. Затем требовалось установить личность нарушителя, для чего привлекли центр «Э». Провели и экспертизу, она была готова в середине декабря силами сотрудников СПбГУ. Певца старались найти, слали ему письма, запрашивали почту о результатах попыток доставки. 26 декабря его ждали в прокурорском кабинете для дачи объяснений, но все тщетно — Мирон молчит.