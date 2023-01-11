В Кандалакше рецидивист в компании собаки угнал карету скорой помощи

Автомобиль скорой помощи угнали от здания больницы в Кандалакше Мурманской области. Похититель нашелся быстро, на дело он пошел вместе с четвероногим «подельником».
Как 11 января сообщает «МВД Медиа», об исчезновении спецавтомобиля в полицию сообщили работники медучреждения. Выяснилось, что водитель ненадолго отлучился, оставив ключи в замке зажигания, а когда вернулся, то микроавтобус со стоянки испарился. Пропажу нашли быстро, но со следами ДТП. Поиск вероятного угонщика тоже не составил труда. Отпечатки пальцев, изъятые в салоне, вывели на неоднократно судимого за разбой и кражи 38-летнего местного жителя.
Подозреваемого задержали. Он объяснил, что в компании своей собаки возвращался из гостей домой. Пешая прогулка по морозу наскучила, и ему в голову пришла мысль угнать карету скорой, чтобы побыстрее добраться. Навыки вождения у мужчины, который к тому же не имеет прав, оказались посредственными. По пути он зацепил припаркованную легковушку, после чего рулить ему расхотелось, и он бросил микроавтобус.
Итогом поездки стало новое уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Кроме того, ему грозит административная ответственность за управление машиной без прав.