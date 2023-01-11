Петербурженка за умершую мать простила ветерана боевых действий, устроившего ринг на лестнице

Фрунзенский районный суд 11 января огласил приговор в отношении Игоря Спирина, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Год назад в Рождество он избил свою соседку ногами и руками на лестничной площадке дома 51 по Будапештской улице. Подробности 11 января рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Потерпевшая скончалась через полгода, с полученными травмами это не связано. В суде ее представляла дочь. Она рассказала, что жила с матерью до 12 лет, а потом не выдержала и переехала к родственникам. Дело в том, что женщина много пила, а в их квартире постоянно собирались ее собутыльники.