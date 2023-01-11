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    В библиотеке Маяковского расскажут, какие книги выходили во время блокады

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    В годы войны издавалось только необходимейшее — но к таковым относились книги не только об особенностях санитарной службы в условиях ПВО, но и, например, песенники. О книгах, выходивших в блокадном городе, расскажут в библиотеке Маяковского 18 января. Бесплатно. 12+

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    Во время войны в Ленинграде работало 11 издательств, одно из них — при Ленинградском фронте. Их продукция — библиографическая редкость. В Маяковке, например, немногим больше 300 книг — они хранятся в фонде редких и ценных изданий. Больше всего было малоформатных изданий, чаще в полтора десятка страниц, печатались они на газетной бумаге. Брошюрка «Главнейшие дикорастущие пищевые растения Ленинградской области» или о выращивании шампиньонов могла жизни спасать. Но и «Народный песенник» был насущно необходим — дух поднимал. В 1941 году вышел сборник «Антифашистские пьесы» (одна из них о том, как старушка и ребенок разоблачили немецкого разведчика в Ленинграде), на обложке «Эстрадного сборника № 3» были изображены не эстрадные деятели, а бойцы в буденовках и с оружием.

    Книги продавались только в одном магазине — «Книжной лавке писателей» на Литейном — на Невский магазин переехал в 1944-м. Библиотека Маяковского тоже работала в блокаду. Судя по запросам от читателей, больше всего пользовались спросом книги по темам «Ленинград в борьбе», «Ненависть к врагу», «Героизм», «Военное прошлое России».

    18 января в читальном зале библиотеки Маяковского (наб. Фонтанки, 44) блокадные книги представит заведующая сектором редких и ценных изданий Лариса Хрычикова. Подробности и запись — на сайте библиотеки. Начало в 16:00.

    Александра Шеромова

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