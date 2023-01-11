Среда джаза с Давидом Голощекиным: Stan Getz — Big Band Bossa Nova

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Бразильскую Bossa Nova исполняет Stan Getz в сопровождении оркестра Gary McFarland.
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Бразильскую Bossa Nova исполняет Stan Getz в сопровождении оркестра Gary McFarland.
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