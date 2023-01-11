В Новосибирской области фанат новогодних передач трижды украл у соседа один и тот же телевизор

Желание посмотреть новогодние передачи у жителя Новосибирской области пересилило страх перед уголовной ответственностью. Рассудив, что телевизор соседа ему нужнее, он настырно воровал технику, несмотря на попытки владельца решить дело миром. Цепочку краж прервали полицейские. Подробности 11 января сообщает пресс-служба регионального главка МВД.



Первый раз потерпевший лишился телевизора и приставки к нему 28 декабря прошлого года. Пропажа нашлась у 45-летнего соседа, который влез в квартиру. Мужчина забрал свое имущество, но как выяснилось расслабляться было рано.

