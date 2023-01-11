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    В Новосибирской области фанат новогодних передач трижды украл у соседа один и тот же телевизор

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    Желание посмотреть новогодние передачи у жителя Новосибирской области пересилило страх перед уголовной ответственностью. Рассудив, что телевизор соседа ему нужнее, он настырно воровал технику, несмотря на попытки владельца решить дело миром. Цепочку краж прервали полицейские. Подробности 11 января сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

    Первый раз потерпевший лишился телевизора и приставки к нему 28 декабря прошлого года. Пропажа нашлась у 45-летнего соседа, который влез в квартиру. Мужчина забрал свое имущество, но как выяснилось расслабляться было рано.

    31 декабря телеман снова пробрался к нему домой и вынес технику. Очевидно, ему удалось встретить Новый год под бой курантов, поскольку сосед заметил пропажу только через пару дней. Потерпевший снова забрал телевизор и решил оставить его на хранение у другой жительницы дома, но и это не помогло. 4 января ночью упорный мужчина залез в квартиру к соседке, которая спала, и снова вынес вожделенную аппаратуру.

    Терпение владельца иссякло и он обратился в полицию. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили для разбирательства в Межмуниципальный отдел МВД России «Барабинский». Тот сознался в краже и объяснил, что своего телевизора у него нет, а новогодние программы посмотреть очень хотело.

    Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения.

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    Комментарии 2

    DEMOMON11 Янв 2023 в 13:58
    Оправдан!
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