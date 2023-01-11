Минобороны поменяло руководство спецоперацией: генерал Суровикин перешел в заместители

Командующим силами СВО стал Валерий Герасимов Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 января 2023 года.

Командующим силами спецоперации стал первый зам Шойгу Командующим Объединенной группировкой войск, принимающих участие в специальной военной операции, назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Занимавший эту должность генерал Сергей Суровикин стал его заместителем — командующим силами СВО он пробыл всего три месяца. В Минобороны новое назначение объяснили «расширением масштаба решаемых <...> задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск».

В Кремле ответили на публикации о закрытии границ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российские границы якобы закрыли для выезда мужчинам с 9 января. Сообщения об этом появились в телеграм-каналах, а затем в некоторых СМИ. По словам Пескова, «это «утка» и диверсия». Путин раскритиковал работу по контрактам на производство авиатехники Владимир Путин во время совещания с членами правительства раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях — они формируются слишком долго, по словам президента.

— Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы. Они должны нанимать рабочую силу, они должны держать или расширять производственные мощности, понимаете? Им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано, — сказал президент в беседе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. — Нет заказа даже на 2023 год у некоторых предприятий.



Путин поручил Мантурову решить этот вопрос за месяц, а также отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов. Оксимирона оштрафовали за призывы к сепаратизму

Суд оштрафовал признанного ранее иноагентом Мирона Федорова, более известного под псевдонимом Oxxxymiron, на 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга, причиной стал размещенный на его странице клип на песню, «содержащий призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В сообщении прокуратуры не указано, о каком именно клипе идет речь, однако ранее стало известно, что против Оксимирона возбуждено административное дело за песню «Ойда». В декабре суд также оштрафовал рэпера на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Центробанк возобновит операции с иностранной валютой. Это будут юани Центробанк объявил о возобновлении c 13 января операций с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Продавать и покупать будут юани. В сообщении Минфина говорится, что это необходимо для «повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы». Медведчука лишили украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одобрил лишение гражданства депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь», в том числе Виктора Медведчука. Есть ли у Медведчука российское гражданство, неизвестно. Вопрос об этом был задан журналистами Дмитрию Пескову, но тот заявил, что ему нечего сказать по этому поводу.

В сентябре 2022 года Медведчук был доставлен в Россию вместе с российскими военнослужащими, которых вернули в результате обмена военнопленными. Это подтверждал глава ДНР Денис Пушилин. По данным Минобороны, в Россию тогда прибыли 55 человек. СМИ сообщали, что Украина в ходе этого обмена вернула 205 своих военнослужащих.