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    На букву П, но не Пушкин. ВЦИОМ назвал писателя года

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    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о главных персонах 2022 года. Информация о «главных» российских политиках, писателях и спортсменах появилась 11 января на сайте центра. Всего в опросе приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.

    Вопрос о писателях стал для респондентов самым сложным и вызвал затруднения у 75 %. Топ литераторов выглядит так: Захар Прилепин (он занял первое место, фамилию Прилепина назвали 4 % респондентов), Александр Пушкин (2 %) и Виктор Пелевин (2 %).

    Политиком прошедшего года для россиян, как утверждает ВЦИОМ, стал президент Владимир Путин. Этот рейтинг он возглавляет с 2006 года. В последнем опросе за Путина проголосовали 55 % респондентов. Следом за президентом идет председатель правительства Михаил Мишустин (21 %) и министр иностранных дел Сергей Лавров (13 %). Умершего в 2022 году председателя ЛДПР Владимира Жириновского политиком года посчитали 5 % опрошенных.

    Среди спортсменов первое место заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева (7 %). Следом идут лыжник Александр Большунов (5 %) и хоккеист Александр Овечкин (4 %).

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