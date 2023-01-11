На букву П, но не Пушкин. ВЦИОМ назвал писателя года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о главных персонах 2022 года. Информация о «главных» российских политиках, писателях и спортсменах появилась 11 января на сайте центра. Всего в опросе приняли участие 1 600 человек в возрасте от 1 8 лет .



Вопрос о писателях стал для респондентов самым сложным и вызвал затруднения у 75 % . Топ литераторов выглядит так: Захар Прилепин (он занял первое место, фамилию Прилепина назвали 4 % респондентов), Александр Пушкин ( 2 % ) и Виктор Пелевин ( 2 % ).