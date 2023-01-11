На букву П, но не Пушкин. ВЦИОМ назвал писателя года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о главных персонах 2022 года. Информация о «главных» российских политиках, писателях и спортсменах появилась 11 января на сайте центра. Всего в опросе приняли участие
Вопрос о писателях стал для респондентов самым сложным и вызвал затруднения у
Политиком прошедшего года для россиян, как утверждает ВЦИОМ, стал президент Владимир Путин. Этот рейтинг он возглавляет с 2006 года. В последнем опросе за Путина проголосовали
Среди спортсменов первое место заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева (