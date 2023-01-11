Разыскивается краш для чилла. «Дзен» составил топ самых популярных сленговых слов у зумеров

Самыми популярными словами у россиян в возрасте от 14 до 25 лет (зумеры) стали: «форсить» (быстро и активно продвигать идею или товар), «краш» (человек, который очень нравится), и POV (точка зрения). Об этом говорится в исследовании платформы «Дзен», передает 11 января ТАСС.

Эти слова используют более 50% респондентов, принявших участие в исследовании.

Еще 18% россиян используют слово «стэнить». Оно означает быть преданным и восторженным фанатом чего-либо. Также у 16% опрошенных в речи есть слово «симп», которые означает ощущение неловкости из-за своей влюбленности или проявления интереса к другому человеку.