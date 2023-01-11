Разыскивается краш для чилла. «Дзен» составил топ самых популярных сленговых слов у зумеров

Самыми популярными словами у россиян в возрасте от 14 до 25 лет (зумеры) стали: «форсить» (быстро и активно продвигать идею или товар), «краш» (человек, который очень нравится), и POV (точка зрения). Об этом говорится в исследовании платформы «Дзен», передает 11 января ТАСС.
Эти слова используют более 50% респондентов, принявших участие в исследовании.
Еще 18% россиян используют слово «стэнить». Оно означает быть преданным и восторженным фанатом чего-либо. Также у 16% опрошенных в речи есть слово «симп», которые означает ощущение неловкости из-за своей влюбленности или проявления интереса к другому человеку.
Также в топе популярных сленгов слов — «треш» (нечто негативное, плохое и сомнительного качества), «свэг» (что-то очень крутое) и «чилл», либо «чилить» (отдыхать).
Среди популярных фраз из соцсетей опрошенные назвали: man/women moment, «ситуация сюр», sigma, dead inside.
Кроме того, опрошенные часто используют в речи выражение из популярны видео: «Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», «Ты не понимаешь, это другое» и «На чилле, на расслабоне».