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    Разыскивается краш для чилла. «Дзен» составил топ самых популярных сленговых слов у зумеров

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    Самыми популярными словами у россиян в возрасте от 14 до 25 лет (зумеры) стали: «форсить» (быстро и активно продвигать идею или товар), «краш» (человек, который очень нравится), и POV (точка зрения). Об этом говорится в исследовании платформы «Дзен», передает 11 января ТАСС.

    Эти слова используют более 50% респондентов, принявших участие в исследовании.

    Еще 18% россиян используют слово «стэнить». Оно означает быть преданным и восторженным фанатом чего-либо. Также у 16% опрошенных в речи есть слово «симп», которые означает ощущение неловкости из-за своей влюбленности или проявления интереса к другому человеку.

    Также в топе популярных сленгов слов — «треш» (нечто негативное, плохое и сомнительного качества), «свэг» (что-то очень крутое) и «чилл», либо «чилить» (отдыхать).

    Среди популярных фраз из соцсетей опрошенные назвали: man/women moment, «ситуация сюр», sigma, dead inside.

    Кроме того, опрошенные часто используют в речи выражение из популярны видео: «Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», «Ты не понимаешь, это другое» и «На чилле, на расслабоне».

    Опрос проводился методом онлайн-панели на 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 25 лет. Опрошенных представителей поколений зумеров (родившихся с 1997 по 2012 год) и альфа (тех, кто родился с начала — середины 2010-х годов) разделили на три сегмента: от 14 до 17 лет, от 18 до 21 года, и от 22 до 25 лет. Опрос подготовлен совместно с командой исследований VK.

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