    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    3 м/с, южн

    764мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.61eur74.54

    Безрукавные дома. Двое приятелей украли из подмосковных многоэтажек более 250 пожарных рукавов

    1556
    6 комментариев

    Автор: Видео: <a href="https://youtu.be/626XXGdUu9w" target="_blank" class="io-leave-page _">МВД МЕДИА</a>/YouTube

    В Подмосковье двое приятелей решили озолотиться, оставляя без средств пожаротушения жилые многоэтажки. Орудуя с начала осени, они насобирали несколько сотен пожарных рукавов.

    Сотрудники уголовного розыска подмосковного Красногорска задержали по подозрению в краже 44-летнего жителя Закавказья. Полиция установила, что с сентября 2022 года он со своим знакомым проникал в подъезды многоэтажки в поселке Отрадное, взламывал специально оборудованные шкафы, подобрав к ним ключ, и похищал пожарные рукава, сообщает «МВД Медиа» 11 января. Добычу злоумышленники выносили в пакете, после чего скрывались с места преступления на автомобиле.

    Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность одного из подозреваемых. Задержали его в вагоне поезда при попытке уехать из столицы. По версии правоохранителей, мужчина причастен к краже более 250 пожарных рукавов на сумму около 700 тысяч рублей. Полицейским он рассказал, что похищенное продавал, а полученные деньги тратил на личные нужды.

    По факту краж возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Задержанного суд отправил под стражу, а полиция разыскивает его соучастника.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Московская областьКража
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close