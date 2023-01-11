Безрукавные дома. Двое приятелей украли из подмосковных многоэтажек более 250 пожарных рукавов

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В Подмосковье двое приятелей решили озолотиться, оставляя без средств пожаротушения жилые многоэтажки. Орудуя с начала осени, они насобирали несколько сотен пожарных рукавов.
Сотрудники уголовного розыска подмосковного Красногорска задержали по подозрению в краже 44-летнего жителя Закавказья. Полиция установила, что с сентября 2022 года он со своим знакомым проникал в подъезды многоэтажки в поселке Отрадное, взламывал специально оборудованные шкафы, подобрав к ним ключ, и похищал пожарные рукава, сообщает «МВД Медиа» 11 января. Добычу злоумышленники выносили в пакете, после чего скрывались с места преступления на автомобиле.
Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность одного из подозреваемых. Задержали его в вагоне поезда при попытке уехать из столицы. По версии правоохранителей, мужчина причастен к краже более 250 пожарных рукавов на сумму около 700 тысяч рублей. Полицейским он рассказал, что похищенное продавал, а полученные деньги тратил на личные нужды.
По факту краж возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Задержанного суд отправил под стражу, а полиция разыскивает его соучастника.