Безрукавные дома. Двое приятелей украли из подмосковных многоэтажек более 250 пожарных рукавов

В Подмосковье двое приятелей решили озолотиться, оставляя без средств пожаротушения жилые многоэтажки. Орудуя с начала осени, они насобирали несколько сотен пожарных рукавов.



Сотрудники уголовного розыска подмосковного Красногорска задержали по подозрению в краже 44-летнего жителя Закавказья. Полиция установила, что с сентября 2022 года он со своим знакомым проникал в подъезды многоэтажки в поселке Отрадное, взламывал специально оборудованные шкафы, подобрав к ним ключ, и похищал пожарные рукава, сообщает «МВД Медиа» 11 января. Добычу злоумышленники выносили в пакете, после чего скрывались с места преступления на автомобиле.