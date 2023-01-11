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    На вокзале в Париже неизвестный ранил пятерых. Полицейские его «нейтрализовали»

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    Неизвестный с ножом ранил пять человек в Париже. Среди пострадавших — сотрудник полиции. Об этом 11 января пишет газета Le Figaro.

    Нападение произошло в среду, приблизительно в 6:40 утра, на Северном вокзале. Силовики открыли по мужчине огонь, и он, как сообщается, был «нейтрализован». Экстренные службы оказали раненым оперативную помощь.

    В национальной компании французских железных дорог (SNCF) уточнили, что подозреваемый в преступлении также получил ранение. Его эвакуировали с места преступления.

    Пока неизвестно, является ли произошедшее террористическим актом.

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