Под Калининградом в результате конфликта ритуальщиков сгорел микроавтобус с усопшей внутри

Полиция Калининградской области возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества после поджога автомобиля ритуальной конторы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, отметив, что подозреваемый уже под домашним арестом. И все бы ничего, но в автомобиле сгорело тело женщины, готовое к захоронению.



Инцидент произошел в сочельник. Hyundai H-1 вспыхнул прямо возле офиса ритуального агентства. Экспертиза установила факт поджога, вскоре нашли и подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель из компании-конкурента.