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    Под Калининградом в результате конфликта ритуальщиков сгорел микроавтобус с усопшей внутри

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    Полиция Калининградской области возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества после поджога автомобиля ритуальной конторы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, отметив, что подозреваемый уже под домашним арестом. И все бы ничего, но в автомобиле сгорело тело женщины, готовое к захоронению.

    Инцидент произошел в сочельник. Hyundai H-1 вспыхнул прямо возле офиса ритуального агентства. Экспертиза установила факт поджога, вскоре нашли и подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель из компании-конкурента.

    «Предварительно установлено, что мотивом для совершения преступления стали личные неприязненные отношения, сложившиеся между злоумышленником и его конкурентом. На данный момент ущерб от произошедшего устанавливается», — сообщили в УМВД.

    По факту порчи трупа дело не возбудили.

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