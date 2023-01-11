Новым гендиректором «Почты России» стал Михаил Волков

Михаил Волков стал генеральным директором «Почты России», сместив на этом посту Максима Акимова, возглавлявшего предприятие с февраля 2020 года. До этого Волков возглавлял проект «Национальная Лотерея».
Решение о назначении Михаила Волкова принял совет директоров «Почты России». Ранее он уже работал в компании с 2017 по 2021 год на должности заместителя генерального директора по операционному управлению, занимаясь внедрением клиентоцентричной стратегии, в рамках которой были внедрены такие решения, как выдача посылок по простой электронной подписи, онлайн-оформление отправки посылок, предварительная электронная запись в отделение, доставка мелких пакетов на дом и др. До этого он также занимал руководящие должности в Альфа-банке, Группе ВТБ, Банке Москвы.
В 2021 году Михаил Волков возглавил проект по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи под брендом «Национальная Лотерея», организованного Министерством финансов Российской Федерации, развернув за год сеть дистрибуции из более чем
Максиму Акимову, который возглавлял «Почту России» с февраля 2020 до января 2023 года, пришлось справляться с ковидными ограничениями, сохранив почтовое сообщение с большинством стран мира. Кроме того, под его руководством почта приняла стратегию до 2030 года, предусматривающую трансформацию компании в цифрового логистического провайдера.