Новым гендиректором «Почты России» стал Михаил Волков

Михаил Волков стал генеральным директором «Почты России», сместив на этом посту Максима Акимова, возглавлявшего предприятие с февраля 2020 года. До этого Волков возглавлял проект «Национальная Лотерея».

Решение о назначении Михаила Волкова принял совет директоров «Почты России». Ранее он уже работал в компании с 2017 по 2021 год на должности заместителя генерального директора по операционному управлению, занимаясь внедрением клиентоцентричной стратегии, в рамках которой были внедрены такие решения, как выдача посылок по простой электронной подписи, онлайн-оформление отправки посылок, предварительная электронная запись в отделение, доставка мелких пакетов на дом и др. До этого он также занимал руководящие должности в Альфа-банке, Группе ВТБ, Банке Москвы.