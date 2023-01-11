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    «АвтоВАЗ» готов создавать электромобили на бывшем заводе Nissan в Петербурге

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге прошло совещание представителей Бюро Союза машиностроителей России, «АвтоВАЗа», Союзмаша. Во встрече также приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. Стороны обсуждали перспективы возобновления производства машин на бывшем заводе Nissan. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

    Президент автомобилестроительной компании Максим Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» готов рассматривать дополнительные партнерские проекты, — например, производство созданного в Петербурге электрокара. По мнению Соколова, бывший завод Nissan обладает высоким потенциалом.

    Пока никаких конкретных дат возобновления работы площадки стороны не назвали и лишь договорились продолжать регулярные встречи на эту тему.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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