Депутат Картаполов: Россия не сможет обойтись мобилизационным резервом при масштабной войне

Недавно глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и для сдерживания НАТО от вмешательства в украинский конфликт.



Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил — это резерв, состоящий из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве (первый контракт должен быть заключен на три года). Для поступления в резерв нужно соответствовать возрастным ограничениям, иметь высшее или среднее специальное образование, а также категории годности А или Б.



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