Депутат Картаполов: Россия не сможет обойтись мобилизационным резервом при масштабной войне

Система формирования мобилизационного резерва отвечает целям, которые стоят перед Россией, но страна не сможет обойтись только этим резервом при масштабной войне. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов, передает 11 января РБК.
«Все будет зависеть от масштабов [потенциальных] конфликтов. Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — рассказал Картаполов.
Минобороны не раскрывает численность резерва российской армии.