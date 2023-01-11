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    Депутат Картаполов: Россия не сможет обойтись мобилизационным резервом при масштабной войне

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Система формирования мобилизационного резерва отвечает целям, которые стоят перед Россией, но страна не сможет обойтись только этим резервом при масштабной войне. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов, передает 11 января РБК.

    «Все будет зависеть от масштабов [потенциальных] конфликтов. Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — рассказал Картаполов.

    Минобороны не раскрывает численность резерва российской армии.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Недавно глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и для сдерживания НАТО от вмешательства в украинский конфликт.

    Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил — это резерв, состоящий из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве (первый контракт должен быть заключен на три года). Для поступления в резерв нужно соответствовать возрастным ограничениям, иметь высшее или среднее специальное образование, а также категории годности А или Б.

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