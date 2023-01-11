Глава Кузбасса лишил Максима Галкина* региональных наград

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выпустил постановление о лишении артиста Максима Галкина* (признан иностранным агентом) региональных наград «в связи с совершением поступка, порочащего его как награжденного». Об этом стало известно 11 января из опубликованного документа на сайте правительства региона.
Так, Галкин лишен ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро», которые ему вручили в 2013 и 2004 годах соответственно.
С инициативой о лишении наград выступил региональный совет ветеранов. Просьбу организации поддержал губернатор Цивилев.
«В совете ветеранов КуZбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград», — говорится в Telegram-канале главы региона.