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    Алиев заявил, что переговоры Азербайджана и Армении могут пройти в США или в России

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    Переговоры Еревана и Баку могут пройти в США или в России. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев и добавил, что «Франция изолировала себя от процесса», пишет 11 января «Интерфакс».

    Он отметил, что Евросоюз также может стать такой площадкой, «если будет вести себя честно». По слова Алиева, ЕС отправил в Армению новую гражданскую миссию вдоль границы с Азербайджаном, однако не согласовал ее с Баку, что может негативно сказаться на азербайджано-армянских переговорах под эгидой ЕС.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван не собирается проводить в 2023 году учения ОДКБ, объяснив это «нецелесообразностью в сложившейся ситуации». В конце декабря 2022 года он раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, они допустили блокировку Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает непризнанную территорию с Арменией, из-за чего сложилась тяжелая гуманитарная обстановка.

    3 декабря представители Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные заблокировали Лачинский коридор, соединяющий их столицу с Арменией. Вступить в переговоры о разблокировке трассы пришлось российским миротворцам.

    12 декабря Лачинский коридор закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана, требующих остановить вывоз из региона руды, добытой на руднике вне зоны азербайджанского контроля. 13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

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    АзербайджанАрменияОДКБМиротворцыНагорный Карабах
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