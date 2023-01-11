Алиев заявил, что переговоры Азербайджана и Армении могут пройти в США или в России

Переговоры Еревана и Баку могут пройти в США или в России. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев и добавил, что «Франция изолировала себя от процесса», пишет 11 января «Интерфакс».



Он отметил, что Евросоюз также может стать такой площадкой, «если будет вести себя честно». По слова Алиева, ЕС отправил в Армению новую гражданскую миссию вдоль границы с Азербайджаном, однако не согласовал ее с Баку, что может негативно сказаться на азербайджано-армянских переговорах под эгидой ЕС.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван не собирается проводить в 2023 году учения ОДКБ, объяснив это «нецелесообразностью в сложившейся ситуации». В конце декабря 2022 года он раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, они допустили блокировку Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает непризнанную территорию с Арменией, из-за чего сложилась тяжелая гуманитарная обстановка.

