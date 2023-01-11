Пятерка застройщиков-лидеров ввела в Петербурге более 1,7 млн кв. м жилья по итогам года

За прошедший год в Петербурге построили 3,18 млн кв. м жилья без учета ИЖС. По данным комитета по строительству, это 306 многоквартирных домов на 38,6 тыс. квартир. Среди локаций безусловное лидерство принадлежит Приморскому району.

В рейтинге Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) по вводу жилья в Санкт-Петербурге в 2022 году на первую пятерку компаний-застройщиков суммарно приходится более 1,7 млн. кв. м. По данным рейтинга, первое место принадлежит холдингу Setl Group с долей в 27% от объема ввода в регионе. Это более 860 тыс. кв. м. жилья. На втором месте — Группа «Эталон» и почи 448 тыс. кв. м, на третьем — «Группа ЛСР» с показателем 232 тыс. кв. м.

