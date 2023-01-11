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    Пятерка застройщиков-лидеров ввела в Петербурге более 1,7 млн кв. м жилья по итогам года

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    За прошедший год в Петербурге построили 3,18 млн кв. м жилья без учета ИЖС. По данным комитета по строительству, это 306 многоквартирных домов на 38,6 тыс. квартир. Среди локаций безусловное лидерство принадлежит Приморскому району.

    В рейтинге Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) по вводу жилья в Санкт-Петербурге в 2022 году на первую пятерку компаний-застройщиков суммарно приходится более 1,7 млн. кв. м. По данным рейтинга, первое место принадлежит холдингу Setl Group с долей в 27% от объема ввода в регионе. Это более 860 тыс. кв. м. жилья. На втором месте — Группа «Эталон» и почи 448 тыс. кв. м, на третьем — «Группа ЛСР» с показателем 232 тыс. кв. м.

    Четвертое и пятое места заняли «Главстрой Санкт-Петербург» и Группа ЦДС с объемом ввода 168,6 и 167,4 тыс. кв. м соответственно.

    В первую десятку также вошли такие компании, как «Мегалит-Охта Групп», ПСК, ГК РСТИ, Группа RBI, Группа «Аквилон».

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