Встреча трамвая с машиной заставила Индустриальный покраснеть

Вечером вторника на Индустриальном проспекте собралась внушительная пробка. Дело в аварии с участием трамвая — о ней 10 января рассказывают в соцсетях очевидцы.
«"Чижик" перекрыл весь Индустриальный в сторону Ириновского», — пишут в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», прикладывая снимки. Машина стоит на путях вплотную к трамваю, но очевидных повреждений на транспорте не видно.
По данным «Яндекса», от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта на дороге весьма плотно. Ситуация к 21 часу на перекрестке выглядит так.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по транспорту, авария произошла на перекрестке проспектов Косыгина и Индустриального в 18:28. Трамвай маршрута № 64 столкнулся с легковушкой по ее вине. О пострадавших не сообщается. Из-за аварии ряду трамваев пришлось двигаться в объезд, движение было восстановлено в 18:47.